Штаты могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников

В США рассматривают вариант новых санкций против России. В частности, могут запретить поставлять полупроводниковые приборы.

Соответствующую информацию опубликовало издание, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена. Соответствующие ограничения рассматривают из-за действий Кремля.

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Штаты могут ввести новые санкции против Кремля

Если Москва вторгнется в Украину, администрация президента США Джо Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям – от искусственного интеллекта до квантовых расчетов и гражданской авиации.

– говорится в сообщении.

Более того, новый экспортный контроль против России могут быть введены более широко. То есть, россиян могут лишить определенных смартфонов, планшетов, игровых приставок.

Издание объяснило, что в настоящее время фактически все электронные устройства включают в себя полупроводники. Кроме того:

по оценке, на земле вряд ли есть полупроводники, изготовленные не из инструментов США или разработанные не с помощью программного обеспечения Штатов;

администрация Байдена может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт этих типов товаров в Россию;

по данным аналитиков, Кремль уязвим, ведь не производит в больших объемах бытовую технику или чипы, высококачественные полупроводники.

По данным издания, официальные лица в Вашингтоне заявили, что работают с союзниками Европы и Азии над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку снабжения важнейших компонентов для отраслей, в отношении которых у Владимира Путина есть "большие амбиции". В частности, речь идет о гражданской авиации, судоходстве и высоких технологиях.

Санкции против России из-за угрозы нападения на Украину: последние новости

12 января в Сенате США опубликовали проект санкций, касающихся президента России. Их внедрят в том случае, если Владимир Путин снова вторгнется в Украину. Ему и другим российским чиновникам запретят въезд в США и заморозят их активы.

23 января СМИ написали, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину.

18 января СМИ писали, что документ по отключению России от SWIFT все еще "на столе" у Джо Байдена.

23 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты пока не будут вводить санкции против России. Причина – возможна потеря "эффекта сдерживания".

В Германии канцлер Олаф Шольц попросил немцев "не питать иллюзий" относительно потенциальных новых санкций против России, потому что они повлияют и на экономику их страны.

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