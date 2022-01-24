Штаты могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников

24 января 2022 , 08:49
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Источник:

The Washington Post

В США рассматривают вариант новых санкций против России. В частности, могут запретить поставлять полупроводниковые приборы.

Соответствующую информацию опубликовало издание, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена. Соответствующие ограничения рассматривают из-за действий Кремля.

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Штаты могут ввести новые санкции против Кремля

Если Москва вторгнется в Украину, администрация президента США Джо Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям – от искусственного интеллекта до квантовых расчетов и гражданской авиации.
– говорится в сообщении.

Более того, новый экспортный контроль против России могут быть введены более широко. То есть, россиян могут лишить определенных смартфонов, планшетов, игровых приставок.

Издание объяснило, что в настоящее время фактически все электронные устройства включают в себя полупроводники. Кроме того:

  • по оценке, на земле вряд ли есть полупроводники, изготовленные не из инструментов США или разработанные не с помощью программного обеспечения Штатов;
  • администрация Байдена может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт этих типов товаров в Россию;
  • по данным аналитиков, Кремль уязвим, ведь не производит в больших объемах бытовую технику или чипы, высококачественные полупроводники.

По данным издания, официальные лица в Вашингтоне заявили, что работают с союзниками Европы и Азии над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку снабжения важнейших компонентов для отраслей, в отношении которых у Владимира Путина есть "большие амбиции". В частности, речь идет о гражданской авиации, судоходстве и высоких технологиях.

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Автор: Діана Квасневська