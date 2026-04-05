Рекордный ветер накрыл Норвегию: из-за шторма нет света и не работает транспорт

Норвегию в воскресенье, 5 апреля, накрыл шторм "Дейв". Непогода пронеслась по южной части страны.

Красный уровень опасности в части регионов объявили еще несколько дней назад. Об этом пишет NRK.

Что известного о непогоде в Норвегии?

Более 6 000 человек остались без электроэнергии. А на дежурство вызвали больше врачей.

Сильный ветер внес коррективы в работу аэропортов, железной дороги и портов.

Например, все отправления поездов между Осло и Гетеборгом были отменены из-за того, что дерево упало на пути, и поезд въехал в него. На ряде железнодорожных маршрутов скорость ограничили до 80 километров в час.

Несколько важных горных перевалов были закрыты, а на дорогах образовались пробки.

Много паромных сообщений, которые в Норвегии являются важным видом транспорта, тоже было отменено.

Пик непогоды пришелся примерно на 17:00. После ветер начал немного спадать.

Самый большой зафиксированный показатель – более 42 метров в секунду. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.

В то же время в части регионов объявили еще и красный уровень снегопадов.

