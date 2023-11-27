"Срывает крыши многоэтажек": в Грузии шторм разрушает инфраструктуру
Шторм в Черном море добрался до Грузии, где сейчас затапливает прибрежные города. Страдает инфраструктура и жилые дома.
Восьмибалльный шторм в Грузии повлек за собой серьезные повреждения инфраструктуры прибрежной зоны курортов Кобулети и Батуми, а также города Поти на побережье Черного моря. Как сообщают местные СМИ, Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии обнародовала заявление, в котором сообщает об угрозе.
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Шторм в Грузии
Призываем население, особенно жителей прибрежных районов, воздержаться от передвижения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды,
– говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра, обильных осадков и штормов в разных частях страны для разрешения ситуации мобилизованные бригады быстрого реагирования, в частности пожарные, полицейские и местные муниципалитеты, отмечают местные СМИ. В Кобулете пострадал пляж и инфраструктура, повреждены кафе и бары.
Шторм в Кобулете: видео из соцсетей
В Батуми поврежден Новый бульвар и размыты пешеходные дорожки. Стихия затопила улицы Химшиашвили, где пострадали первые этажи жилых домов. В портовом городе Поти также зафиксировали сильный ветер, срывающий крыши многоэтажек. Ликвидация последствий продолжается.
В Батуми также шторм устроил сильное наводнение: видео из соцсетей
Что известно о непогоде в Черном море
- На территории Крыма без света осталось почти полмиллиона жителей. Из-за последствий стихии было приостановлено движение общественного транспорта. Есть пострадавшие.
- В то же время в Одессе в связи с непогодой на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров. Причиной стал сильный ветер. Сейчас на месте, где упала труба, продолжают разбирать завалы.
- Во временно оккупированном Бердянске также бурлит шторм. Из-за непогоды затопило улицы, ветер свалил деревья. В городе оборваны электросети, в частности, в Лисках и Слободке отсутствует электроснабжение.