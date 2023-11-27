"Шторм, которого Крым еще не видел": все о мощной непогоде на оккупированном полуострове

С воскресенья, 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова бушует мощное ненастье. Российские захватчики уже окрестили его "штормом века".

В результате непогоды без света уже остались почти полмиллиона жителей. Море выходит из берегов и затапливает улицы. Кстати, также смывает огневые позиции оккупантов. Что известно о мощном шторме в Крыму, рассказывает 24 Канал.

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"Шторм века" (по версии оккупантов)

В воскресенье, 26 ноября, многие области Украины накрыло мощное ненастье. Больше всего пострадала Одесская область. Впрочем, непогода добралась и до оккупированного россиянами Крыма.

Аналитики мониторинговой системы Poseidon предупреждали, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту. Прогнозировали силу ветра от 7 по шкале Бофорта, где 14 является абсолютным штормом.

На ухудшение погодных условий отреагировали в так называемой "администрации Скадовского муниципального округа". Оккупанты уже окрестили непогоду "штормом века" и сказали, что основной удар возьмет на себя восток Крыма и Севастополь.

Масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень велики, такого шторма не было никогда,

– позже заявил советник Аксенова.

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Деревья падают, автобусы плывут, трассы затопило

Мощное ненастье началось во второй половине дня. Безумный вихрь пришел в Севастополь. На море разыгрался мощный шторм.

Шторм в Крыму: смотрите видео

Общественный транспорт не может полноценно функционировать из-за поваленных деревьев. Ветер сдирает облицовку с домов. Кровля на многоэтажках угрожающе вздрагивает и "готовится" упасть на головы случайных прохожих.

Что творит ненастье в Севастополе: видео соцсети

В Керчи ураганный ветер свалил деревья на набережной. Саму набережную затопило. В Симферополе река Салгир из-за мощных дождей выходит из берегов, буря валит ветки деревьев.

В Евпатории море тоже вышло из берегов. Въезд в город со стороны Сак затопило.

Также затопило трассу Евпатория – Саки. В сети публикуют кадры, как автобусы "превращаются" в корабли. Кстати, начало затапливать и жилые дома. СМИ пишут, что спасатели уже эвакуировали из них 150 человек.

В Евпатории дороги превратились в море: видео соцсети

Последствия непогоды в Крыму / Фото из сети

Море "деоккупирует" Крым

В результате мощного шторма во временно оккупированной Евпатории море вышло из берегов и затопило улицы города, а также трассы. Кроме того, волны уничтожили окопы, которые выкопали российские захватчики на пляже.

По данным крымских источников, вода затопила береговую линию обороны, инженерные постройки и огневые позиции.

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Почти полмиллиона человек остались без света

Из-за мощного шторма без света остались почти 500 тысяч жителей Крыма. Также есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Советник назначенного Россией "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что якобы на вечер уже работали 38 бригад, которые восстанавливали электричество.

В Крыму без электричества осталось 498 тысяч человек, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы,

– сказал Крючков.

Из-за непогоды исчез свет: смотрите видео

Российские спасатели заявили, что в Крыму из-за непогоды один человек пропал без вести, еще четверо – пострадали.

В Саках часть домов осталась без отопления.

Скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 километра в час,

– заявили оккупанты.

Первая жертва и новые разрушения: какая ситуация в Крыму сейчас

Так называемый оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем.

В Севастополе упало почти 200 деревьев и 3 рекламных щита. Получили травмы три человека. Их госпитализировали. Повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов 5 зданий. Так называемый "губернатор" заявил, что пострадали 42 автомобиля.

Шторм разбил пляж "Хрустальный" в Севастополе и набережную "Андрея Первозванного".

В Бахчисарайском районе ветер сорвал шифер с двух школ. В нескольких селах нет электричества.

Развожаев заявил, что из-за непогоды погибли более 500 жителей музея-аквариума в Севастополе.

Под Судаком мужчину смыло волной с набережной во время шторма. Его тело обнаружили утром.

В Межводном кое-где исчезла связь. Впрочем, не только в этом селе. Оккупанты заявили, что мобильной связи нет в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

Последствия непогоды на полуострове: смотрите видео

В Симферополе мокрый снегопад.

Утром 27 ноября оккупанты заявили, что самая сложная ситуация в Евпатории. Из местной гостиницы эвакуировали 100 человек. Еще 150 – вывезли с улицы Симферопольской. Затоплены около 200 домов.

В сети сообщают, что ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив Азовского моря в Геническе Херсонской области. Кое-где вода отошла более чем на 100 метров.

Последствия непогоды: смотрите видео