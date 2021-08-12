США сковали стихии: разрушительный шторм в штате Мичиган, а в Калифорнии страшные пожары
Источник:ABC news
В штате Мичиган в США пронесся разрушительный шторм, который оставил сотни домов без электроэнергии. Тем временем на другой стороне государства в штате Калифорния бушуют страшные лесные пожары.
На преодоление обеих чрезвычайных ситуаций направили тысячи спасателей. Сильнейшие порывы шторма над Мичиганом уже миновали, а некоторые очаги пожаров в Калифорнии до сих пор не могут локализовать.
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Шторм в Мичигане
11 августа днем мощная линия гроз повалила деревья и линии электропередач в штате Мичиган. Штормы вошли в округ Дженеси около 15:00 и быстро двинулись на северо-восток, оставив за собой след.
Около 12 тысяч потребителей лишились электроэнергию в южной части округа Джинни, а также почти 5 500 – в северной части округа Ливингстон.
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Поваленные деревья в Мичигане / Фото из ABC news
Пожары в Калифорнии не утихают
В среду 11 августа огонь разросся с небывалой силой. По данным Cal Fire, огонь разрушил более 500 домов и 130 коммерческих сооружений и других хозяйственных построек.
Чиновники пожарной охраны Калифорнии просили жителей оставаться бдительными в течение следующих нескольких месяцев. Все это время называют "пожарным сезоном штата".
Полностью выжженный городок Гринвил / Фото AP
Пожар Dixie – второй по величине пожар в истории штата и один из самых разрушительных. К вечеру в среду огонь сжег 505 413 акров (около 204 тысяч гектаров – 24 канал).
Пожары в Калифорнии 2021: что известно
- Как и в прошлом году, штат Калифорния охватил огромный лесной пожар. В этом году он получил название Dixie.
- Этот лесной пожар полностью разрушил город Гринвил.
- В результате катастрофы 4 человека пропали без вести.
- Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняют сдерживание пламени.
- Пожар локализовали на менее чем 50%.