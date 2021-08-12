На подолання обох надзвичайних ситуацій направили тисячі рятувальників. Найсильніші пориви шторму над Мічиганом вже минули, а деякі осередки пожеж у Каліфорнії досі не можуть локалізувати.

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Шторм у Мічигані

11 серпня вдень потужна лінія гроз повалила дерева та лінії електропередач у середині штату Мічіган. Шторми увійшли в округ Дженесі близько 15:00 і швидко рушили на північний схід, залишивши за собою слід.

Близько 12 тисяч споживачів втратили електроенергію в південній частині округу Джіні, а також майже 5 500 – в північній частині округу Лівінгстон.

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Повалені дерева у Мічигані / Фото з ABC news

Пожежі у Каліфорнії не вгавають

У середу 11 серпня вогонь розрісся з небувалою силою. За даними Cal Fire, вогонь зруйнував понад 500 будинків і 130 комерційних споруд та інших господарських будівель.

Чиновники пожежної охорони Каліфорнії просили мешканців залишатися пильними протягом наступних кількох місяців. Весь цей час називають "пожежним сезоном штату".



Повністю випалене містечко Грінвіл / Фото AP

Пожежа Dixie – друга за величиною пожежа в історії штату і одна з найбільш руйнівних. До вечора в середу вогонь спалив 505 413 акрів (близько 204 тисяч гектарів – 24 канал).

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