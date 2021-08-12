На подолання обох надзвичайних ситуацій направили тисячі рятувальників. Найсильніші пориви шторму над Мічиганом вже минули, а деякі осередки пожеж у Каліфорнії досі не можуть локалізувати.

Тим часом Потужні пожежі в Греції: поліція затримала понад 100 паліїв лісу

Шторм у Мічигані

11 серпня вдень потужна лінія гроз повалила дерева та лінії електропередач у середині штату Мічіган. Шторми увійшли в округ Дженесі близько 15:00 і швидко рушили на північний схід, залишивши за собою слід.

Близько 12 тисяч споживачів втратили електроенергію в південній частині округу Джіні, а також майже 5 500 – в північній частині округу Лівінгстон.

Як на Мічиган насувався шторм: дивіться відео

Повалені дерева у Мічигані / Фото з ABC news

Пожежі у Каліфорнії не вгавають

У середу 11 серпня вогонь розрісся з небувалою силою. За даними Cal Fire, вогонь зруйнував понад 500 будинків і 130 комерційних споруд та інших господарських будівель.

Чиновники пожежної охорони Каліфорнії просили мешканців залишатися пильними протягом наступних кількох місяців. Весь цей час називають "пожежним сезоном штату".

Грінвіл після пожежі
Повністю випалене містечко Грінвіл / Фото AP

Пожежа Dixie – друга за величиною пожежа в історії штату і одна з найбільш руйнівних. До вечора в середу вогонь спалив 505 413 акрів (близько 204 тисяч гектарів – 24 канал).

Пожежі у Каліфорнії 2021: що відомо

  • Як і минулого року, штат Каліфорнія охопила величезна лісова пожежа. Цьогоріч вона отримала назву Dixie.
  • Ця лісова пожежа повністю зруйнувала місто Грінвіл.
  • Внаслідок катастрофи 4 людини зникли безвісти.
  • Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я.
  • Пожежу локалізували на менш ніж 50%.