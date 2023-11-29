Унесло ветром: в Керчи из-за шторма столкнулись три судна
29 ноября 2023, 07:07Читати новину українською
В Керчи три судна не смогли разойтись из-за шторма. Они столкнулись и некоторое время были заблокированы в таком положении.
Российские СМИ пишут, что в акватории Керчинского пролива шторм столкнул три российских судна. Речь идет о: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" и "Кавказ-5". 24 Канал.
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Корабль пытались ввести в море
Судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Однако сильные порывы ветра отнесли его на "Матрос Позинич", который не смог избежать удара. Уже вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".
Момент аварии в Керчинском проливе: смотрите видео
Корабли не могли разойтись в море примерно 20 минут. О потерпевших не сообщали.
Шторм дошел до России
- Мощный шторм накрыл Россию. Больше всего непогода бурлила в Краснодарском крае, где россияне остались без света, отопления и горячей воды Больше всего сообщений о непогоде поступало из российского города Сочи. Она сносила все на своем пути. Мощные порывы ветра устроили древопад. Более того, одно из них упало на остановку с людьми.
- Кроме того, в Сочи также не работало железнодорожное сообщение. Местные власти сообщили, что аэропорты пока не будут прекращать работу и продолжат рейсы, анализируя условия фактической погоды.
- В курортных городах России море также начало выходить из берегов. Так, под Новороссийском, что в Краснодарском крае, девушку смыло огромной волной под автомобиль.