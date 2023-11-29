Унесло ветром: в Керчи из-за шторма столкнулись три судна

В Керчи три судна не смогли разойтись из-за шторма. Они столкнулись и некоторое время были заблокированы в таком положении.

Российские СМИ пишут, что в акватории Керчинского пролива шторм столкнул три российских судна. Речь идет о: "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" и "Кавказ-5". 24 Канал.

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Корабль пытались ввести в море

Судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Однако сильные порывы ветра отнесли его на "Матрос Позинич", который не смог избежать удара. Уже вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".

Момент аварии в Керчинском проливе: смотрите видео

Корабли не могли разойтись в море примерно 20 минут. О потерпевших не сообщали.

Шторм дошел до России