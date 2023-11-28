Серьезно ударил по базам россиян: как оккупированный Мариуполь пережил мощный шторм

Непогода, которая в последние дни бушевала в Украине, не обошла и Мариуполь. Многие дома, недалеко от берегов Азовского моря, затопило. Однако не повезло и самим оккупантам.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в результате мощного шторма российская ложь по поводу проведения ремонтов в городе вышла наружу. Ветром сносило заборы, которыми оккупанты закрывали уничтоженные дворы.

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Какая ситуация в Мариуполе

Мариуполь пытается оправиться от шторма, накрывшего город. Ситуация кое-где критическая из-за последствий непогоды.

"К счастью, не все так плохо, но и не все так хорошо, как хотелось бы. Речь, конечно, о гражданских, которые остались в оккупации. Понемногу дают освещение и отопление, но это еще в процессе отладки", – заметил Петр Андрющенко.

К тому же российские захватчики, имитирующие работу и ремонт в городе, столкнулись с последствиями своей лжи. Город был плохо подготовлен к отопительному сезону, а с учетом шторма ситуация еще больше обострилась.

Срывало крыши, которые устанавливали. Люди снова в состоянии руины, в котором были год назад. Но во всем плохом есть что-нибудь хорошее. Например, в поселке Седово, куда недавно прилетало, и в поселке Мелекино затапливало военные базы оккупантов. Сейчас они пытаются навести порядок,

– рассказал Андрющенко.

Захватчики потеряли очень много средств связи, установленных на базах. К сожалению, плохие погодные условия не остановили опрокидывание живой силы из Мариуполя.

Петр Андрющенко о последствиях непогоды в Мариуполе: смотреть видео

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