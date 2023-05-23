В Украине воюют роты "Шторм-Z" и БАРС: где ВСУ замечали зэков и резервистов

Российское минобороны вербует зэков на войну в Украину. Для этого военное руководство России создало собственные ЧВК.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый рассказал в интервью Radio NV, что уголовный контингент Россия набирает в так называемые роты "Шторм-Z", пишет 24 Канал.

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Где замечали окупантов со Шторм-Z" и БАРС

Сергей Череватый подтвердил, что российские роты "Шторм-Z" ВСУ фиксировали на Востоке Украины. В первую очередь их видели на лимано-купянском направлении.

Они возникают. Их набирают при военкоматах с людьми, у которых есть проблемы с законом. Или уже возникли эти проблемы, но еще не дошло до осуждения. Им предлагают альтернативу. Или они на условных терминах, чтобы их не превратить (в реальные – 24 Канал), предлагают. Или они уже осуждены, но им предлагают как альтернативу идти воевать,

– рассказал спикер.

По его словам, они действуют по той же логике с "мясными" штурмами, которые использовали и вагнеровцы. Поэтому у них сейчас главная проблема – это личный состав, а не боеприпасы, как лгали вагнеровцы.

Ведь только за сутки россияне только на Бахмутском направлении обстреляли наши позиции 411 раз. Кроме того, у врагов большие потери. Именно поэтому большинство подразделений оккупантов оукомплектованы мобилизованными регулярными войсками, которые не очень мотивированы воевать.

Уже вовлечены сюда, на восточный фронт, и так называемый БАРС – это боевой армейский резерв, и территориальные войска, и роты "Шторм-Z", и вагнеровцы,

– рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, Россия подтягивает на Восток Украины все, что можно из личного состава. Ведь потери безумные и их нужно постоянно восполнять.

Потери России огромные: последние новости

Джо Байден во время пресс-конференции 21 мая сказал, какие потери россиян под Бахмутом. По словам президента США, Россия потеряла в боях за районный центр более 100 тысяч единиц личного состава.

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что это не единственное достижение Вооруженных Сил Украины в этом направлении. Ведь Кремль, благодаря продуманным действиям наших военных, потерял огромное количество БМП, танков, БТР, ствольной артиллерии, РСЗО, ПВО.

Только за последние сутки 22 мая Россия потеряла на войне в Украине 480 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 – 204 360 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский вертолет, 4 танка, 12 боевых бронированных машин врага и другую технику.

БАРС – это резервная армия. Они воюют по контракту в запасе и получают за это деньги.