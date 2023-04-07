Роты "Шторм Z" из резервистов: в ISW оценили изменения в тактике россиян

Россия формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения для ведения боевых действий в городах. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем бросают в уже существующие полки и бригады.

Речь о новых отрядах, которые Кремль планирует задействовать в составе 8-й общевойсковой армии, 1-го армейского корпуса (формирований так называемой ДНР). Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что использование новых формирований вероятнее всего никак не поможет российским силам в Донецкой области.

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Что за новые подразделения и как их будут формировать

В ISW ссылаются на восторженный документ армии России, в котором подробно описан набор личного состава таких отрядов и их основная деятельность:

каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек),

четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек),

командное подразделение роты из 2 человек,

саперную группу из 5 человек,

разведку из 8 человек,

группу медицинской эвакуации из трех человек,

экипаж БПЛА из 2 человек.

Роты "Шторм Z" – где планируют задействовать

Аналитики подчеркнули, что создание таких спецподразделений вне армейского корпуса Минобороны России фактически разрушает военную структуру собственной армии.

Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи,

– говорится в отчете.

На тренировку этих спецотрядов отведено не более 10 – 15 дней тренировок, прежде чем их бросят на передовую.

Аналитики также предположили, что вероятнее всего роты "Шторм Z" развернут вдоль линии фронта Авдеевка - Донецк для поддержки безуспешных наступательных действий Южного военного округа (ЮВО).

Создание этих подразделений планируется также и в отдельных бригадах 1-го армейского корпуса (сил "ДНР") и в составе 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й общевойсковой армии).