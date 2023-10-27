В Украине объявили штормовое предупреждение: где и когда будет сильный ветер и дождь

Синоптики и спасатели предупредили об опасности. В Украине ожидается сильный ветер. Кроме того, в части областей снова пройдут сильные дожди.

Кое-где порывы ветра составят 30 метров в секунду. Будьте особенно осторожны и соблюдайте правила безопасности, призывает 24 Канал.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре отметили, что 28 октября в Украине порывы ветра 17 – 22 метра в секунду.

Ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях сильный дождь (I уровень опасности, желтый),

– предупредили синоптики.

Кстати, умеренный, а ночью и значительный дождь также ожидается на Киевщине. Кроме того, в области и столице порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду.

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В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот с Укргидрометцентра

Чтобы не подвергать себя и близких опасности, очень важно соблюдать эти простые правила:

не ходите под раскидистыми деревьями, а также возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач. Дело в том, что порывы ветра могут привести к их повреждению;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закройте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов, лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

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