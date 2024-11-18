Непогода во Львове: объявлен желтый уровень опасности
На Львовщине ожидают сильный ветер с порывами до 20 м/с. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.
На Львовщине прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Что известно о непогоде на Львовщине 18 ноября
По предварительным данным, 18 ноября ожидаются мощные порывы ветра.
Обратите внимание! Скорость ветра местами может достигать 15 – 20 м/с, что представляет опасность для жителей региона. В связи с этим объявлен желтый уровень метеорологической опасности, который указывает на возможные осложнения из-за непогоды.
Штормовой ветер может повлиять как на Львов, так и на населенные пункты области. Синоптики призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Прогноз погоды на 18 ноября по Украине
- В понедельник, 18 ноября, почти по всей Украине будет сухо, лишь местами прогнозируют дождь с мокрым снегом.
- Ночью температура будет колебаться от -2°C до +3°C.
- Днем воздух прогреется до +9...+11°C, на Юге и в Крыму – до +13°C.
- В Карпатах ночью до -6°C, днем – около 0°C, возможен мокрый снег.
- Ветер юго-западный, скорость 7–12 м/с, в западных областях возможны порывы до 20 м/с.