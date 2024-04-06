Местами грозы и шквал: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

На Львовщине объявили штормовое предупреждение на 6 апреля. Днем прогнозируют местами грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Предупреждение сделали синоптики Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

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В области возможны грозы

Отмечают, что во Львовской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, днем местами грозы и град.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

Ожидать ли ухудшения погоды в городе

В самом Львове тоже будет облачно с прояснениями. Жителей города предупредили о кратковременном дожде, грозу и град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем шквал – 15-20 метров в секунду. Температура днем – 17 – 19 градусов тепла.

Синоптики объявили І уровень опасности – желтый. Водителей призвали быть внимательными на дорогах – возможно ухудшение видимости из-за дождей.

Дожди в Украине