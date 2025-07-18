Грозы и дожди не отступают: где синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
- Сильные дожди, шквалы и град ожидаются в разных регионах Украины, в частности в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где объявлен второй уровень опасности.
- Непогода прогнозируется 18-19 июля на Левобережье и в других регионах.
На днях непогода накроет почти всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Сильные дожди, шквалы и град ожидаются в разных регионах государства.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где объявлено штормовое предупреждение?
Уже в пятницу, 18 июля, сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Из-за непогоды там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
Также синоптики прогнозируют ливни в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях значительные дожди. Град и шквалы 15 – 20 метров в секунду ожидаются на Левобережье Украины, а во всех областях, кроме западных, в этот день могут быть грозы.
Непогода продолжится также в субботу, 19 июля. Дожди прогнозируются в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях. В то же время в на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях будут грозы, местами град и шквалы. Синоптики предупредили о первом (желтом) уровне опасности в этих регионах.
В ГСЧС также предупредили о значительных дождях на Западе и в центре и о шквальном ветре на Востоке.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– сообщили спасатели.
Непогода накроет Украину 18 и 19 июля / Карта Укргидрометцентра
Также известно, что с понедельника погода может улучшиться на большинстве территории. Например, во вторник, 22 июля, осадки предварительно ожидаются только на Западе.