На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: какая причина

В западных областях Украины 9 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. Говорится о I уровне опасности или желтом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Укргидрометцентра. Штормовое предупреждение будет актуальным в течение целых суток.

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Почему на Западе Украины будет штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре рассказали, что штормовое предупреждение на Западе Украины 9 ноября объявили из-за тумана. Ожидается, что в этот день видимость в указанном регионе будет составлять от 200 до 500 метров.



Штормовое предупреждение в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что I уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Метеорологи рекомендовали гражданам сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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