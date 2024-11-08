На Западе Украины объявили штормовое предупреждение: какая причина
В западных областях Украины 9 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. Говорится о I уровне опасности или желтом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Укргидрометцентра. Штормовое предупреждение будет актуальным в течение целых суток.
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Почему на Западе Украины будет штормовое предупреждение
В Укргидрометцентре рассказали, что штормовое предупреждение на Западе Украины 9 ноября объявили из-за тумана. Ожидается, что в этот день видимость в указанном регионе будет составлять от 200 до 500 метров.
Штормовое предупреждение в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра
Синоптики рассказали, что I уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Метеорологи рекомендовали гражданам сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Какой будет погода в Украине 9 ноября
- В Укргидрометцентре рассказали, что 9 ноября по всей Украине будет облачно с прояснениями. Однако в южной части местами может выпасть небольшой дождь.
- Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов в зависимости от региона, в западных областях от +2 до -3 градусов, днем – от +4 до +9. На Закарпатье и юге страны столбики термометра поднимутся до +12 градусов.
- В Киеве также должно быть облачно с прояснениями, без осадков. Температура в столице ночью может колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +6 до +8 градусов.