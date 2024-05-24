Грозы, дожди и шквальные ветра: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре сообщили о штормовом предупреждении для ряда регионов. Это касается подавляющей части Украины.

Уже до конца суток 24 мая в соответствующие области придут дожди, грозы и сильные ветры. Подробнее о опасных погодных явлениях – передает 24 Канал.

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Дожди и грозы

В ближайшее время и до конца суток в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– предупреждают в ГСЧС.

В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Где объявлен повышенный уровень опасности / карта Укргидрометцентра

Чрезвычайники отметили, что проинформирован – значит предупрежден, а если предупрежден, то это значит защищен. Там призвали граждан беречь себя.

Какой будет погода 25 мая

Погода 25 мая все еще будет продолжать радовать украинцев теплом. Однако синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность, а днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер ожидается довольно умеренный, он будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду. Однако в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.

Метеорологи ожидают, что ночью температура будет колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8 – 13 градусов тепла. А вот днем столбики термометров будут показывать в пределах 22 – 27 градусов тепла.

Однако стоит отметить, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ближе к выходным вследствие усиления антициклона с северо-востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Например, в субботу ночью 7 – 12, днем 19 – 24 градуса. В воскресенье ночью 8 – 13, днем также 19 – 24.