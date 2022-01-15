Штормовой ветер сдувал главные елки в Украине: фото и видео "елкопада"

Украину 14 января накрыл сильный ветер. Во многих городах, особенно северных, непогода повалила главные елки и новогодние украшения.

Последствия урагана

Шквальный ветер достигал 27 сантиметров в секунду. Украинцы в соцсетях поделились последствиями такого урагана.

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Много бед ветер наделал на Черниговщине. Там "елкопад" зафиксировали сразу в нескольких городах:

новогоднее дерево упало в Новоселках ;

; не повезло и жителям Коропа . Коммунальщики уже собрали уцелевшие игрушки и свернули гирлянду;

. Коммунальщики уже собрали уцелевшие игрушки и свернули гирлянду; не выдержала сильный ветер и елка в Бобровице.



В Новоселках упала елка / Фото из соцсетей



В Коропе коммунальщики уже пособирали неразбитые игрушки / Фото из социальных сетей

"Елкопад" в Бобровице / Фото из соцсетей

В самом Чернигове стихия также наделала беды – на Аллее Героев упала от порыва ветра большая елка. Правда, она не была новогодним украшением.

В Чернигове ветер повалил елку / Фото из соцсетей

В городе Кролевец Сумской области главная елка была закреплена 6 тросами. Однако и они не устояли перед ураганом. Елка упала на землю, и гирлянды на ней отключили.

В Кролевце упала главная елка: смотрите видео

В Белополье елка лежала на земле с включенной гирляндой.

Последствия урагана в Белополье / Фото из соцсетей

В Пустомытах на Львовщине также упала елка, хотя ветер и не был таким сильным, как на севере. Местные жители отметили, что причиной могло стать плохое крепление.

В Пустомытах упала елка / Фото из соцсетей

Эпически непогода повалила елку в Лубнах Полтавской области. Ветер просто согнул главное дерево города пополам. Пользователи сети не смогли пройти мимо и уже придумали ряд мемов.

Смотрите видео, как ветер согнул елку в Лубнах:



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