Новый закон о мобилизации: кого могут оштрафовать более чем на 50 тысяч гривен
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за проект закона о мобилизации. Он предусматривает штрафы для тех, кто не уточнил свои учетные данные.
Адвокат Роман Симутин рассказал, кого и при каких условиях могут оштрафовать. Кстати к проекту закона №10449 уже поступило более 1300 поправок, поэтому на их рассмотрение понадобится не менее недели.
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Кого могут оштрафовать, если примут новый закон о мобилизации
Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты,
– заверил адвокат.
Он также убежден, что введут 51 тысячу штрафа, если военнообязанный в течение 61 дня не уточнил свои учетные данные через ЦПАУ, электронный кабинет или ТЦК, путем внесения изменений в санкции статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.
Роман Симутин убежден, что лиц, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации, смогут задержать на 3-е суток для выяснения обстоятельств.
"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте №10379, но очевидно, что по истечении 60 дней руководителю ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, или составлять протокол, который на сегодня является обязательным", – пояснил адвокат.
Он также уточнил, что:
- статью 258 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнят нормой, которая будет исключать необходимость составления протокола. Именно поэтому постановление со штрафом будут выносить сразу;
- также внесут изменения в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях, после чего руководитель ТЦК и СП сможет вынести постановление даже через 3 года, увеличивая срок привлечения к админответственности сроком от 2 месяцев до 3 лет со дня совершения или выявления правонарушения.
Роман Симутин рассказал важные детали. В частности, что в отношении военнообязанного составят постановление, если:
- мужчине сообщили о повестке, однако он не явился в ТЦК;
- военнообязанный не был зарегистрирован, не получал повестку и не обновлял учетные данные в течение 60 дней, однако его поймали через два года.
Однако начальник ТЦК и СП не сможет штрафовать ежедневно одного и того же военнообязанного, ведь человека невозможно привлечь дважды к ответственности за один и тот же проступок. Поэтому меняют часть вторую статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и убирают повторность.
Новый законопроект о мобилизации
- Новый проект закона о мобилизации предусматривает освобождение от военной службы людей с инвалидностью, отмена срочной службы, отмена брони для госслужащих.
- Кроме того, предусмотрено снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Также во время военного положения полиция имеет право требовать у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетный документ и паспорт.
- Более того, после принятия проекта закона военнообязанный должен зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (повестка может прийти и туда), обновить данные в течение 60 дней, пройти медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. Подробнее об изменениях, которые могут ввести читайте по ссылке.