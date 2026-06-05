Спасает ли оплата штрафа от повесток: что говорят в ТЦК

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные граждане обязаны соблюдать правила воинского учета. Если вам пришел штраф, то его можно оплатить через приложение Резерв+.

Однако в Харьковском ТЦК и СП дали важное объяснение по этой процедуре.

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Что меняет уплата штрафа в Резерв+?

Уплата штрафа через приложение позволяет закрыть конкретное нарушение правил воинского учета, за которое было наложено административное взыскание. После оплаты в приложении исчезает соответствующая отметка о нарушении, которую пользователи называют "красной лентой".

В то же время это не означает, что человек автоматически освобождается от выполнения других обязанностей, предусмотренных законодательством. В ТЦК отметили, что оплата штрафа не отменяет необходимости обновлять военно-учетные данные, проходить предусмотренные процедуры и появляться по вызову.

Именно поэтому после этого военнообязанный может и в дальнейшем получать повестки. Правоохранительные и военные органы рассматривают уплату штрафа только как устранение одного конкретного нарушения, а не как основание для прекращения коммуникации с военнообязанным.

Также в ТЦК напомнили, что если повестка была вручена надлежащим образом – лично или через почтовое отправление – гражданин считается официально уведомленным о необходимости явиться в центр комплектования. В таком случае лицо также считается предупрежденным о возможных последствиях неявки, которые предусмотрены как Кодексом Украины об административных правонарушениях, так и Уголовным кодексом Украины.

В ТЦК отдельно предостерегли, что систематическое игнорирование повесток может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности и применения других предусмотренных законом ограничений.

Изменится ли мобилизация в июне?

В Украине обсуждают возможное изменение подходов к мобилизации, однако в июне 2026 года они пока не вводятся.

Речь идет о постепенном переходе от массового оповещения к более точечному привлечению специалистов, в которых нуждается армия. В приоритете могут оказаться:

врачи,

водители

специалисты технических профессий.

В Верховной Раде также работают над новым этапом реформы мобилизации, который может изменить подходы к воинскому учету и работы ТЦК.

Отдельно обсуждается усиление ответственности за нарушение правил мобилизационного законодательства. По словам представителей парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, часть изменений могут представить уже в ближайшие месяцы.

Среди инициатив – возможность поиска военнообязанных по налоговому номеру. Также рассматривается реформирование работы ТЦК для уменьшения конфликтных ситуаций во время оповещения граждан. В общем реформа пока находится на этапе обсуждения и не введена в полном объеме.