Об идее штрафов и запрета публиковать фото в купальнике рассказал Виталий Бородин для пропагандистского медиа "Абзац".
Почему Бородин хочет штрафовать россиянок?
Виталий Бородин заявил, что в России необходимо ввести полный запрет на фотографии в купальниках как аватарки в социальных сетях. Он считает, что мер контроля за интернет-контентом недостаточно.
Я считаю, что нужно создать определенный регулятор, потому что сегодня куда не зайди – в интернет или любую соцсеть, там почти одни интимные фото,
– заявил глава ФПБК.
Он отметил, что патриотического контента осталось в край мало, поэтому нужно вводить реальные штрафы. По словам Бородина, первый штраф должен быть 2 миллиона рублей, а второй – 10 миллионов рублей.
Бородин предложил полностью блокировать такие публикации и штрафовать их авторов. По его словам, это нужно для "защиты психики молодежи".
Нам нужен патриотический контент, нужна здоровая молодежь, потому что все это влияет на молодое поколение, на психику. Потом в интернете появляются извращенцы разного характера,
– отметил Бородин.
Какие еще ограничения в жизни своих граждан предлагает Россия?
Россия пытается заменить телеграмм мессенджером MAX из-за потери контроля, хотя и телеграмм остается инструментом ее влияния в Украине.
Политолог Валерий Дымов объяснил 24 Каналу, что российская дума делает что-то ради видимости деятельности, поэтому решила "бороться" с телеграмом, хотя владелец мессенджера Павел Дуров сотрудничает с ФСБ.
По словам политолога, российское общество зомбировано на уровне базовых установок, а Госдума генерирует параноидальные идеи вроде сведения роли женщины к рождению детей. Телеграм при этом – мощный инструмент влияния и распространения информации.