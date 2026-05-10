Об идее штрафов и запрета публиковать фото в купальнике рассказал Виталий Бородин для пропагандистского медиа "Абзац".

Почему Бородин хочет штрафовать россиянок?

Виталий Бородин заявил, что в России необходимо ввести полный запрет на фотографии в купальниках как аватарки в социальных сетях. Он считает, что мер контроля за интернет-контентом недостаточно.

Я считаю, что нужно создать определенный регулятор, потому что сегодня куда не зайди – в интернет или любую соцсеть, там почти одни интимные фото,

– заявил глава ФПБК.

Он отметил, что патриотического контента осталось в край мало, поэтому нужно вводить реальные штрафы. По словам Бородина, первый штраф должен быть 2 миллиона рублей, а второй – 10 миллионов рублей.

Бородин предложил полностью блокировать такие публикации и штрафовать их авторов. По его словам, это нужно для "защиты психики молодежи".

Нам нужен патриотический контент, нужна здоровая молодежь, потому что все это влияет на молодое поколение, на психику. Потом в интернете появляются извращенцы разного характера,

– отметил Бородин.

Какие еще ограничения в жизни своих граждан предлагает Россия?

Россия пытается заменить телеграмм мессенджером MAX из-за потери контроля, хотя и телеграмм остается инструментом ее влияния в Украине.

Политолог Валерий Дымов объяснил 24 Каналу, что российская дума делает что-то ради видимости деятельности, поэтому решила "бороться" с телеграмом, хотя владелец мессенджера Павел Дуров сотрудничает с ФСБ.

По словам политолога, российское общество зомбировано на уровне базовых установок, а Госдума генерирует параноидальные идеи вроде сведения роли женщины к рождению детей. Телеграм при этом – мощный инструмент влияния и распространения информации.