В Раде предлагают штрафовать водителей громких авто и мотоциклов: их путают с прилетами ракет
Источник:Верховная рада Украины
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9564. Он предусматривает штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума.
Об этом говорится на сайте парламента. Законопроект был зарегистрирован 4 августа.
Интересно 51 гривна штрафа: суд наказал парня, который в центре Львова слушал песни Лепса
Водителей громких авто и мотоциклов предлагают штрафовать
Нардепы зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях по усовершенствованию административной ответственности за управление или эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума. Среди его инициаторов, в частности, есть Давид Арахамия.
Вижу, не только меня бесят гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет,
– написал нардеп Ярослав Железняк.
Он добавил, что просто жаловался, а коллеги уже подали уже законопроект, чтобы за это наказывать.
"Предлагается дополнить КУпАП новой статьей соответствующего содержания, ответственность – штраф до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов, повторное – 2000 + лишение прав до 6 месяцев", – подытожил Железняк.
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект / Скриншот сайта ВРУ
Стоит прочесть У украинцев могут забрать половину пенсии: как сохранить свои выплаты
Какое наказание может быть за неявку по повестке
В Украине идет общая мобилизация, поэтому все военнообязанные могут получить повестку. Ее вручение не означает, что человека сразу отправят на фронт. В то же время неявка по повестке карается административной или даже уголовной ответственностью. В частности, штрафом от 3 400 до 5 100 гривен.
Если представитель ТЦК и СП вручил повестку, но военнообязанный не явился, к делу подключают правоохранителей. Полиция может задержать нарушителя и доставить его в военкомат.
Если военнообязанный получил повестку, но в ТЦК и СП не явился, его действия могут квалифицировать как:
- Уклонение от военного учета или учебных или специальных сборов (статья 337 Уголовного кодекса Украины) – штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до года исправительных работ.
- Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины) – лишение свободы от 2 до 5 лет.
Кроме того, каждый военнообязанный должен иметь военный билет или приписное. Его отсутствие также карается штрафом от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение административная ответственность будет больше – от 850 до 1700 гривен.