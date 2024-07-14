После 16 июля военнообязанным грозит штраф: юрист объяснил, за что именно и сколько

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои учетные данные. За нарушение норм закона грозит штраф.

Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры постановки на воинский учет, рассказал украинский юрист, доктор юридических наук Роман Мудрый.

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Кому грозит штраф после 16 июля

"Если гражданин состоит на воинском учете и не обновил данных, – его могут привлечь к ответственности в виде штрафа. Это касается именно военнообязанных", – отметил юрист.

Согласно статье 33 Закона "О воинской обязанности и военной службе", воинский учет граждан делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. В соответствии с 37 статьей, на учет призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП подлежат также граждане, которым более 25 лет и которые ранее не состояли на учете.

"То есть они нарушают процедуру постановки на воинский учет", – подчеркнул Роман Мудрый.

Согласно 65 статье Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Нарушителей могут привлечь к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотрена ответственность за нарушение воинского учета, что в особый период влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан,

– отметил юрист.

Поэтому за не обновление военно-учетных данных грозит штраф. Его размер варьируется от 17 000 до 25 500 гривен. Для официальных лиц и организаций штрафы еще выше – от 34 000 до 59 500 гривен. Кстати, в случае пропуска срока ТЦК может обратиться в полицию, чтобы задержать нарушителя.