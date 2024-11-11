Военнообязанные смогут узнать о наличии штрафа от ТЦК

С мая 2024 года в Украине действуют штрафы за нарушение воинского учета. Они варьируются от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для Суспільне. Теперь информацию о наличии административного производства можно получить в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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Что предусматривает нарушение правил воинского учета

С 19 мая 2024 года в Украине усилена ответственность за несоблюдение правил воинского учета, в частности, для военнообязанных Полтавщины.

По решению Территориальных центров комплектования и социальной поддержки штрафы за нарушение правил учета составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Как сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ, дела об административных нарушениях по учету, мобилизационной подготовки и порчи документов рассматриваются непосредственно в ТЦК и СП.

Как проверить информацию о штрафе или исполнительном производстве

Военнообязанные могут узнать о наличии штрафов и производств тремя способами: личным визитом в ТЦК и СП, через мобильное приложение "Дія" или почтовым сообщением.

Также при необходимости военнообязанный может проверить информацию об исполнительном производстве через государственную исполнительную службу или через автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП), осуществив поиск по личным данным или номером производства.

К слову, в этом году выписали более 21 тысячи штрафов за нарушение воинского учета, но только треть из них оплачены. Если штраф не уплачен добровольно, документы передаются в государственную исполнительную службу, что приводит к принудительному взысканию штрафа в двойном размере.