Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України для Суспільне. Тепер інформацію про наявність адміністративного провадження можна отримати у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Що передбачає порушення правил військового обліку

З 19 травня 2024 року в Україні посилено відповідальність за недотримання правил військового обліку, зокрема, для військовозобов’язаних Полтавщини.

За рішенням Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки штрафи за порушення правил обліку становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Як повідомили в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, справи про адміністративні порушення щодо обліку, мобілізаційної підготовки та псування документів розглядаються безпосередньо в ТЦК та СП.

Як перевірити інформацію про штраф або виконавче провадження

Військовозобов'язані можуть дізнатися про наявність штрафів і проваджень трьома способами: особистим візитом до ТЦК та СП, через мобільний додаток "Дія" або поштовим повідомленням.

Також за потреби військовозобов'язаний може перевірити інформацію про виконавче провадження через державну виконавчу службу або через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП), здійснивши пошук за особистими даними або номером провадження.

До слова, цього року виписали понад 21 тисячу штрафів за порушення військового обліку, але лише третина з них сплачені. Якщо штраф не сплачено добровільно, документи передаються до державної виконавчої служби, що призводить до примусового стягнення штрафу в подвійному розмірі.