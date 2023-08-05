За громкую езду по городу плати 17 000 гривен: в Раде собираются бороться с нарушителями

Появился новый законопроект, призванный бороться с любителями громко проехать по городу. За первое нарушение следует заплатить штраф, а за повторное отберут права.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно "гонщиков" в городах. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Что предусматривает новый законопроект

Он установит административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Сумма штрафов будет такой:

если водитель "шумит" впервые – заплатит 17 000 гривен;

за повторное правонарушение – штраф в 34 000 гривен с лишением прав до 6 месяцев.

Почему законопроект уместен

Запрет касается только населенных пунктов. За их пределами по-прежнему спортивное сообщество автогонщиков может тренироваться и проводить соревнования.

По словам Арахамии, многие пугаются, когда слышат громкие звуки от работы мотоцикла. Это не только военные, но и гражданские – уж очень напоминает звуки во время обстрелов.

Сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах,

– подчеркивает депутат.

Как показывает опрос 24 Канала, большинство людей поддерживают такой законопроект.

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Предыстория законопроекта