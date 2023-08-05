За громкую езду по городу плати 17 000 гривен: в Раде собираются бороться с нарушителями
Источник:Давид Арахамия
Появился новый законопроект, призванный бороться с любителями громко проехать по городу. За первое нарушение следует заплатить штраф, а за повторное отберут права.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно "гонщиков" в городах. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Что предусматривает новый законопроект
Он установит административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.
Сумма штрафов будет такой:
- если водитель "шумит" впервые – заплатит 17 000 гривен;
- за повторное правонарушение – штраф в 34 000 гривен с лишением прав до 6 месяцев.
Почему законопроект уместен
По словам Арахамии, многие пугаются, когда слышат громкие звуки от работы мотоцикла. Это не только военные, но и гражданские – уж очень напоминает звуки во время обстрелов.
Сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто газует на светофорах,
– подчеркивает депутат.
Как показывает опрос 24 Канала, большинство людей поддерживают такой законопроект.
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Предыстория законопроекта
- Его зарегистрировали 4 августа. Потребность в нем назрела очень давно, ведь война длится полтора года, а шум от газующих двигателей, к сожалению, никуда не девался.
- Законопроект предусматривает штрафы для владельцев автомобилей и мотоциклов, гоняющих по городам и не беспокоящихся о людях вокруг. Особенно неприятны громкие звуки во время ночных воздушных тревог, когда вслушиваешься в каждый шорох.
- По словам депутатов, "гонщики" должны понести наказание. Из-за их действий травмируется психика людей, переживающих войну, особенно ветеранов.