В Украине дорожные камеры начали штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса, – СМИ

СМИ пишут, что в Украине дорожные камеры начали штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2025 года.

С 01 января 2025 года в Украине заработал новый закон об обязательном автостраховании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wheel.

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Сколько составляет штраф

Начиная с 1 января 2025 года, камеры автофиксации могут накладывать штрафы за отсутствие страховки. Это в дополнение к санкциям за превышение скорости и езду по выделенным полосам общественного транспорта.

Штраф будет приходить не водителю, а владельцу авто. Эта норма вызвала недовольство юристов из-за нарушения Конституции, в которой прописан пункт об индивидуальной ответственности.

Размер наказания за отсутствие страховки остается таким, каким был и раньше. Он составляет 425 гривен.

За последние четыре года камеры уже выписали штрафов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Известно, что дело относительно того, соответствует ли автофиксация нормам Конституции Украины более четырех лет находится на рассмотрении конституционного суда, а результата до сих пор нет.