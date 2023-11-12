"Надоевшая старуха": у Шольца унизили депутатку, призывающую к передаче Украине ракет Taurus

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман с первых дней полномасштабной войны активно выступает за оказание Украине военной помощи. Именно этим она, очевидно, разозлила советника Шольца, который позволил себе оскорбительный комментарий в адрес женщины.

Инцидент произошел во время конференции Бундесвера, организованной минобороны Германии 9 – 10 ноября. О нем рассказала сама 65-летняя депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман в посту в соцсети X.

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"Эта старуха надоедает"

Как отмечает Штрак-Циммерман, она спросила канцлера Олафа Шольца об "устойчивой стратегии поддержки Украины". Тогда присутствующий там главный советник по внешней политике Йенс Плетнер сказал: "Ого, эта старуха надоедает!".

По словам депутатки, сама она слов Плетнера не слышала. Их затем передали несколько участников мероприятия.

Штрак-Циммерман отметила, что извинения от господина Плетнера были бы не лишними, однако она на них не надеется. Между тем, в правительстве отказались комментировать данный случай, заявив, что не объясняют слухов.

Также известно, что именно Шольц ответил на вопрос депутатки, имеет ли тот стратегию поддержки Киева. Канцлер отреагировал двумя словами: "Да, имеем".

Германия планирует вдвое увеличить военную поддержку Украины

: Ранее Штрак-Циммерман заявляла, что в Бундестаге передачу Украине Taurus блокирует только один человек. И это канцлер Шольц . Она назвала его промедление безответственным.

По данным СМИ, минобороны Германии на прошлой неделе согласовали увеличение военной помощи Украине.

Первоначально в федеральном бюджете на 2024 год заложили 4 миллиарда евро на военную помощь. Практически все средства выделены на уже обещанные проекты. Для новой помощи оставалось всего 120 миллионов евро. Тогда министр обороны Борис Писториус настоял, чтобы в бюджете заложили еще 5 миллиардов евро помощи Украине. В результате согласовали еще дополнительные 4 миллиарда евро. В целом речь идет о 8 миллиардах евро.