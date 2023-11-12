Інцидент трапився під час конференції Бундесверу, яку організувало міноборони Німеччини 9 – 10 листопада. Про нього розповіла сама 65-річна депутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерман у пості в соцмережі X.
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"Ця стара надокучає"
Як зазначає Штрак-Ціммерман, вона запитала канцлера Олафа Шольца про "стійку стратегію підтримки України". Тоді присутній там головний радник з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер сказав: "Ого, ця стара надокучає!".
За словами депутатки, сама вона слів Плетнера не чула. Їх потім передали кілька учасників заходу.
Штрак-Ціммерман зазначила, що вибачення від пана Плетнера були б не зайвими, однак вона на них не сподівається. Тим часом в уряді відмовилися коментувати даний випадок, заявивши, що не пояснюють чуток.
Також відомо, що саме Шольц відповів на запитання депутатки, чи має той стратегію підтримки Києва. Канцлер відреагував двома словами: "Так, маємо".
Німеччина планує вдвічі збільшити військову підтримку України
За даними ЗМІ, міноборони Німеччини минулого тижня погодили збільшення військової допомоги Україні.
Спочатку у федеральному бюджеті на 2024 рік заклали 4 мільярди євро на військову допомогу. Майже всі кошти виділені на вже обіцяні проєкти. Для нової допомоги лишалося лише 120 мільйонів євро. Тоді міністр оборони Борис Пісторіус наполіг, щоб у бюджеті заклали ще 5 мільярдів євро допомоги Україні. У результаті погодили ще додаткові 4 мільярди євро. Загадом йдеться про 8 мільярдів євро.