Может начаться неожиданное наступление, – Свитан о важности Авдеевки для ВСУ

Российские войска продолжают штурмовать Авдеевку. Враг использует тактику малых штурмовых групп, ведь терпит тяжелые потери в технике.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, удержание Авдеевки имеет важное стратегическое значение для сил обороны.

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Оккупанты потеряли танковый полк

Враг продолжает штурмовать город малыми тактическими группами, используя тактику, схожую как в Бахмуте. Тяжелая техника в условиях плотной городской застройки становится легкой целью для украинских военных.

"Один оператор ПТРК с несколькими зарядами, находящийся на 3 – 5 этаже дома, обязательно дождется своего шанса и уничтожит вражеский танк. Таких операторов может быть сотня, поэтому техника в город не заходит", – отметил Свитан.

Он добавил, что враг пытался подойти к Авдеевке со стороны ДАП - Донецкого аэропорта Прокофьева, но был разбит артиллерией ВСУ и операторами ПТРК. Также враг пытается активно применять авиацию.

На этом участке их потери равны потерям под Угледаром, только с разницей в том, что здесь они шли широким наступлением по полям. Думаю, что они потеряли ориентировочно танковый полк под Авдеевкой,

– подчеркнул полковник ВСУ.

Авдеевка имеет важное стратегическое значение

Роман Свитан рассказал, что в 2014 – 2015 годах, после подписания Минских соглашений, Вооруженные Силы Украины остановили продвижение по линии Авдеевка – Марьинка, взяв Донецк в полуокружение. С этих позиций можно контролировать всю Донецкую агломерацию и перемещение вражеской техники. Поэтому россиянам так важно отбросить ВСУ на 20 – 30 километров дальше города.

"Были планы дальнейшего наступления ВСУ на Донецк, со стороны Марьинки и Авдеевки, вдоль объездной дороги. Если будет такая необходимость, наше наступление можно развить, взять Донецк в окружение и обезвредить сразу все руководство так называемой "ДНР", – подчеркнул он.

По словам полковника ВСУ, россияне штурмуют город, чтобы "обезопасить" военные цели в Донецке от украинской артиллерии.

Ситуация в Авдеевке: главное