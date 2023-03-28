Привлечение "качественных" вагнеровцев к штурму Авдеевки, "ядерификация" Беларуси: анализ от ISW

Интервью Владимира Путина 25 марта наделало немало шума. Однако его скандальные заявления больше рассчитаны не на внутреннего потребителя, а на Запад.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны. Аналитики говорят, что даже российские военные блоггеры сдержанно отреагировали на заявление президента России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Многие российские блогеры и новостные агрегаторы просто усилили различные моменты из интервью Путина от 25 марта, которые искусственно раздувают возможности российской военной и оборонно-промышленной базы для поддержки длительных военных усилий, а также само заявление о развертывании ядерного оружия.

Один из милблогеров справедливо заметил, что развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси не улучшает военную ситуацию России в Украине, утверждая, что российским войскам нужно готовиться к будущему украинскому контрнаступлению, и раскритиковал постоянные проблемы российского военного командования и организации.

– добавили аналитики.

Другой военный блоггер признал, что Путин нацелил свое заявление о развертывании ядерного оружия на Запад, и высоко оценил перспективу стать "ночным кошмаром" для США.

Какая ситуация на фронте

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы Вагнера, чтобы закрепить недавние тактические успехи в этом районе.

Спикер Вооруженных сил Украины полковник Алексей Дмитрашковский заявил 25 марта, что украинская разведка прогнозирует, что "Вагнер" может появиться на авдеевском направлении.

Российское военное руководство, возможно, решило перебросить определенные подразделения "Вагнера" в район Авдеевки за последние недели, чтобы поддержать истощенные и менее качественные подразделения "ДНР" в их усилиях по захвату населенного пункта,

– допустили в ISW.

Если бойцы "Вагнера" воевали под Авдеевкой, их участие может объяснить ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе в течение последней недели.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сказал, что Россия может перенести основные усилия в Авдеевку. Возможно, этот город станет более горячим направлением, чем Бахмут. По его словам, на этой неделе следует ожидать, что будет идти позиционная война.