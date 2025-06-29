Обучают управлять мотоциклами, – The Times о новой тактике наступления россиян

Российские войска все чаще бросают на прорыв в серую зону мотоциклистов. Такая новая тактика оккупантов якобы помогает им обойти украинские дроны.

Такие атаки называют самоубийственными, ведь большинство из "байкеров" ливидируют дроны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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"Байкеры-смертники" штурмуют фронт

Российские войска активно применяют новую штурмовую тактику атаки на мотоциклах. Аналитики сообщают, что эти "железные кони" появились на передовой еще несколько месяцев назад, а сейчас стали почти ежедневным явлением.

Один из офицеров ВСУ в комментарии изданию объяснил, что группы из 10 – 20 мотоциклистов атакуют ежедневно на рассвете. Из-за скорости и рассредоточенности эти мишени трудно уничтожить сразу, однако большинство из них не преодолевают даже серую зону. Их ликвидируют дроны или артиллерия.

Издание же считает, что те, кто прорывается таким образом, пытаются поразить минометные и дроновые позиции украинцев, чтобы внести хаос в тыл.

Идея использовать мотоциклы якобы возникла после провалов в пехотных атаках, когда потери оккупантов были слишком большими. Сейчас тактика официально интегрирована в боевые планы армии России. Захватчиков якобы даже учат управлять мотоциклами.

Однако эта практика не дает существенного преимущества, ведь сейчас беспилотники показывают успешную работу на фронте.

Напомним, за прошедшие сутки,28 июня, наши защитники ликвидировали 1 220 оккупантов.