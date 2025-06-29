Такі атаки називають самогубчими, адже більшість з "байкерів" лівідовують дрони. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Times.

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"Байкери-смертники" штурмують фронт

Російські війська активно застосовують нову штурмову тактику атаки на мотоциклах. Аналітики повідомляють, що ці "залізні коні" з'явилися на передовій ще кілька місяців тому, а зараз стали майже щоденним явищем.

Один з офіцерів ЗСУ у коментарі виданню пояснив, що групи з 10 – 20 мотоциклістів атакують щодня на світанку. Через швидкість і розосередженість ці мішені важко знищити одразу, проте більшість із них не долають навіть сіру зону. Їх ліквідовують дрони або артилерія.

Видання ж вважає, що ті, хто проривається таким чином, намагаються вразити мінометні та дронові позиції українців, аби внести хаос у тил.

Ідея використовувати мотоцикли нібито виникла після провалів у піхотних атаках, коли втрати окупантів були надто великими. Наразі тактика офіційно інтегрована в бойові плани армії Росії. Загарбників нібито навіть навчають керувати мотоциклами.

Однак ця практика не дає суттєвої переваги, адже зараз безпілотники показують успішну роботу на фронті.

Нагадаємо, протягом минулої доби,28 червня, наші захисники ліквідували 1 220 окупантів.