ВСУ отбили наступление на Купянск и держат контроль над подступами к городу, – ОСУВ "Хортица"

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска Харьковской области. Силы обороны контролируют ситуацию на подступах к городу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемаратона.

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Оккупанты пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами без привлечения большого количества бронетехники, а дальше хотят закрепиться и накапливать силы.

Защитники отбросили оккупантов

Впрочем, у наших защитников другие планы и им удалось отбросить врага назад. Сейчас ситуация в городе стабильная.

Там все под контролем наших Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2 – 3 человек. То есть враг уничтожается и там,

– отметил Волошин.

По словам военного, вражеская техника, которую оккупанты пытаются переправить на другой берег, не остается незамеченной защитниками. Защитники уничтожают ее различными огневыми средствами, в частности дронами-камикадзе.

К слову, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что россияне на лодках переправляются на правый берег Оскола в Купянском районе, но украинские защитники уничтожают эти группы.

Купянск на карте:

Штурмы на Купянском направлении

Только недавно украинские воины отбили масштабную атаку врага на Купянск. Тогда часть россиян даже переоделась в форму ВСУ, чтобы отвлечь внимание защитников, и атаковала в четыре волны.

Врагу не удалось закрепиться в городе.

После неудачных штурмов некоторые россияне разбежались по домам в Купянске. Оккупантов уничтожили.