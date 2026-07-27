Минус 18 оккупантов: пограничники разгромили россиян на Харьковщине

Оккупанты продолжают совершать штурмы на Южно-Слобожанском направлении. Однако Силы обороны успешно сдерживают врага.

Так, очередная вражеская попытка штурма была сорвана в селе Артельное Харьковской области. Об этом рассказали в ГНСУ.

Что известно о сорванном штурме оккупантов?

18 российских военнослужащих пытались продвинуться в направлении украинских позиций. Однако далеко дойти им не удалось. Вся штурмовая группа была обнаружена и уничтожена еще на подступах.

Где находится Артельное: смотрите на карте

Как пограничники расправились со штурмовой группой противника: смотрите видео

Напомним, что 22 июля в Донецкой области украинские военные отбили один из крупнейших механизированных штурмов российской армии за последнее время. Оккупанты атаковали при поддержке десятков единиц техники. Впрочем, наступление удалось остановить благодаря минным заграждениям, артиллерии, авиации и беспилотникам.

В результате были уничтожены 7 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 реактивные системы залпового огня, 3 единицы спецтехники и 47 легких машин. Также ликвидировано 123 российских военных, еще 29 получили ранения.

К слову, на Покровском направлении русские войска готовятся к новому наступлению. Они проводят аэроразведку, разминируют маршруты и планируют штурмы на мотоциклах и квадроциклах.

По данным бригады "Рубеж", главная цель оккупантов – прорвать украинскую оборону и выйти к Доброполью. Захват города дал бы им плацдарм для дальнейшего наступления на Дружковку и Краматорск.