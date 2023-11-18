В штурмовых отрядах России осталось 10 – 15% личного состава, – Силы обороны
В Силах обороны рассказали о серьезных потерях среди оккупантов. Россия пытается сформировать новые штурмовые подразделения.
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун назвал членов новых штурмовых подразделений России будущими смертниками. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая ситуация на фронте
Полковник Штупун заявил, что в некоторых вражеских штурмовых отрядах осталось 10 – 15% людей от начального количества личного состава. Поэтому российское военное командование пробует сделать новые штурмовые отряды.
Наши воины отразили 23 атаки. Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает самыми первыми, несут значительные потери. В некоторых из них осталось около 10 – 15% от начального количества личного состава. Но российское командование продолжает попытки формирования новых подобных подразделений. По большому счету – это будущие смертники,
– заметил он.
Спикер Сил обороны констатировал уменьшение количества российских авиаударов. По его словам, оккупанты снова погнали вперед пехоту. В течение последних двух дней зафиксировано незначительное применение техники врагом. Штупун предположил, что российские захватчики могут снова попытаться её использовать.
По его словам, россияне пытались наступать возле Керамика, в районе Степового и Авдеевки и южнее Тоненького. Однако захватчики потерпели неудачу.
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