Тактика "тараканов"-штурмовиков: в "Легионе Свободы" рассказали, как стали действовать россияне

Россияне начали использовать на фронте тактику, которую впервые испытали в боях в Донецкой области. Они делятся на очень малые группы и так пытаются обходить украинские позиции, чтобы захватить их с тыла.

Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал 24 Каналу, что оккупанты применили ее еще во время боев за Авдеевку в 2024 году. Она помогла им оккупировать город.

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Что задумал враг

Для захвата Авдеевки Россия сначала уничтожала все управляемыми авиационными бомбами, а дальше заходили малые штурмовые группы. На Запорожском направлении враг сначала пытался действовать силами десанта. То есть приезжала бронированная машина, высаживала людей, а дальше они пытались закрепиться, оборудовать огневую точку.

Эта тактика себя не оправдала, потому что все эти силы уничтожались ударами нашей артиллерии, беспилотников. Но надо признать, что некоторые российские водители могли спастись и уехать. Это лишь подтверждает, что в российской армии есть профессиональные воины,

– сказал Константин Денисов.

Испробовав такую тактику, россияне решили полноценно перейти к штурмам микропехотными группами. Теперь они выпускают 1 – 2 людей, которые должны закрепиться на определенном месте.

В большинстве случаев такие группы погибают, но вместе с этим прокладывают путь другой партии "тараканов-штурмовиков", которые лезут и лезут. Украинские военные на передовой вынуждены распылять свое внимание и концентрироваться сразу на нескольких участках, начинать бой,

– пояснил представитель "Легиона Свободы".

Заметим, сейчас 128 бригада ТрО "Дикое поле" проводит сбор на РЭБ, который работает на разных диапазонах и расстояниях. Это средство защищает пехотинцев от вражеских дронов, которые очень активно используют россияне.

Они вызывают тяжелые травмы, ампутации, уничтожение техники и даже гибель наших военных. Поэтому средства РЭБ помогают спасать жизни украинских воинов и позволяют им выполнять боевые задачи.

Помочь нашим защитникам может каждый. Для того, чтобы присоединиться к сбору – переходите по ссылке!