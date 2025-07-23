Идут не очень свежие, – военный рассказал, как россияне осуществляют штурмы

В районе Торецка враг продолжает осуществлять штурмы многочисленными группами своих солдат. Однако они не имеют ни мотивации, ни профессиональных навыков.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш, заметив, что среди оккупантов попадаются и больные. Зато россияне активно используют дроны и легкомоторную технику, которой подвозят личный состав для наступлений.

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Как россияне осуществляют штурмы?

Батальон БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" держит оборону в Донецкой области, в районе Часового Яра. Там оккупанты продолжают попытки штурмов. По словам Кардаша, за штурм из большого количества только несколько россиян могут забежать в "ямку" и там накапливаться.

Идут (оккупантов – 24 Канал) много и не очень свежие. Ребята уже затянуты, бросают все, что возможно. Качество людей стало ниже. Есть больные, есть те, которые не хотят уходить. Однако бросают всех, кто есть,

– подчеркнул он.

Также враг использует дроны на оптоволокне для "охоты", поэтому эти беспилотники обычно есть в засадах. Если им удается найти позицию украинских военных, оккупанты используют другие дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Главный сержант батальона БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" объяснил, что такая тактика врага усложнила логистику, но украинские силы ищут новые подходы и тоже меняют стратегию.

Относительно российской техники – сейчас враг ее почти не применяет для наступлений. Обычно оккупанты работают танками издалека или подвозят личный состав любым другим транспортным средством (авто или мотоциклами).

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.