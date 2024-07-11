От города осталось лишь пепелище: 32 ОМБр показала кадры из фронтового Торецка

Российская армия ежедневно атакует Торецк в Донецкой области с воздуха, пытаясь стереть город с лица земли. Военные 32 отдельной механизированной бригады показали кадры из Торецка, где можно увидеть последствия войны, которую начал агрессор.

Город россияне хотят превратить в пепелище, разрушив все здания и сделав жизнь для его жителей невыносимой. Наши военные активно держат позиции у Торецка, не давая оккупантам продвинуться вперед.

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Как выглядит Торецк после российских атак

В 32 ОМБр рассказали, что редкие кадры фронтового Торецка сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA.

Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет "русский мир" на нашу землю,

– написали военные.

На кадрах можно увидеть бешеную интенсивность боев и постоянные обстрелы. В кадр попали даже взрывы от попадания российских КАБов.

Как выглядит Торецк после российских атак / Видео 32 отдельной механизированной бригады

"И в таких условиях 24 на 7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка ежедневно работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", – отметили в 32 ОМБр.

К слову, командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ рассказал, что россияне пытаются захватить Торецк в Донецкой области. Военный рассказал, что у агрессора на этом направлении достаточно большое количество сил: пехоты, техники, артиллерии, авиации. Поэтому украинским воинам очень трудно.