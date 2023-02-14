Шубы для вдов ликвидированных оккупантов: жены поделились деталями, от которых волосы дыбом

Не так давно мы рассказывали, что в так называемых псевдореспубликах вдов решили порадовать шубами. Это была так называемая компенсация за "двухсотых". И у этой истории, кажется, нет конца.

Несколько дней назад стало известно, что шубы у вдов забрали. Мол, дали подержать в руках, фото хорошие сделали и хватит. Но новая информация, которая стала известна, впечатляет еще больше, передает 24 Канал.

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Шубы забрали не только у вдов

Да-да, вы все правильно поняли. В лучших традициях пропаганды, шубы на камеру выдавали также массовке. Актрисы, игравшие горевавших и благодарных вдов, мечтали, что останутся с шубами. Но суровая русская реальность напомнила им о силе притяжения.

Мы бы все понимали, если бы это реальная вдова рассказала, что рядом с ней стояли тетки, которые притворялись, что потеряли кого-то на фронте. Но и здесь оккупанты демонстрируют свое настоящее лицо. Пожаловаться на то, что теперь сидит без шубы, решила та самая подставная актриса. Она призналась, что за съемки ей пообещали ту же желанную шубку. Понятно, что она долго не колебалась.

По словам так называемой актрисы, над всем этим фарсом работали три человека. Речь идет о соратнике террориста Игоря Гиркина Евгении Скрипнике, жене самого Гиркина Мирославе Регинской, а также Ольге Васильевой. Что это за одна – неизвестно. Понятно, что всем процессом руководил Скрипник. Тот самый, что раньше на фото вдовам раздавал 10 тысяч рублей.

Они часто собирают деньги у обычных граждан и передают якобы вдовам и матерям бойцов и все такое, но на самом деле они далеко не все передают по назначению. Знаю, что бойцам передавали амуницию, а потом забрали назад, но потом говорили, что это совсем не бойцы были, а как актеры,

– призналась она.

Женщина случайно вспомнила о чувстве стыда. Мол, она тоже сожалеет, что была частью этого цирка с массовкой. Ведь женщина, хоть и не вдова, но тоже претендовала на шубку за убитого "ваньку". Правда, правило "своих не бросаем" сработало и для нее. Ролик в сеть выложили, шубку у женщины забрали. Вы ничего не подумайте, она возмущена не за себя. Нет-нет, никак. Ей очень болит за реальных вдов (закатываем глаза).

"Мне еще такое, но там были настоящие вдовы, я двоих лично знаю – мужчины погибли на войне. Вы дарите шубы, а после видео забираете, ну не по-человечески же, да? Меня Бог наказал за мою вину, вы понимаете, как я смотрю мужу в глаза?", – жалуется она.

Цирк с якобы подаренными шубами вдовам: смотрите видео

Появился также рассказ другой участницы этого фарса. Она жаловалась на то, что ей позвонили по телефону из какого-то салона, который любезно предоставил для съемок шубы. Перед ней извинились и заявили, что "не думали, что Мирослава (жена того же Гиркина) может так поступить".

Знала бы, что так все будет, ни за что в жизни не снималась бы в том видео. Эти подонки – им все равно. Обидно мне за женщин,

– сказала она.

Подставная вдова заметила, что Гиркин тоже мог быть привлечен ко всему этому цирку. До такого предположения она дошла, ведь нужно было поблагодарить также террористу за помощь. Одну из женщин это не на шутку разозлило, ведь именно из-за Гиркина и погиб ее муж.

Справедливости ради мы теперь можем понять, почему у большинства женщин, получавших шубы, были такие радостные выражения лиц. Ведь большинство из них не были вдовами. Более того, ожидали ценного подарка за какой-то час – два работы.