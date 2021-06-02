Шуфрич на заседании Рады "послал" по-венгерски Тищенко: эпичное видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны "послал" представителя "Слуги народа" Николая Тищенко. Однако сделал это на венгерском языке.
Заметим, что Тищенко ранее стал главой Закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Кстати, свое высказывание Шуфрич закончил фразой "давай до свидания".
Кстати Чуть не дошло до драки: Шуфрич и Камельчук громко поспорили в прямом эфире
Кстати, в телеграм-каналах пишут о причинах столь одиозного заявления Шуфрича.
Тищенко от президентской партии направили присматривать за Закарпатьем, а с Шуфричем они хотели продвигать взаимоотношения Украины и Венгрии, но Николай его просто выгнал оттуда,
– говорится в телеграм-канале "легитимный live".
Заявление Шуфрича, смотрите видео:
Заметим, ранее Тищенко, который сам неоднократно попадал в скандалы, посетил границу с Венгрией. Он устроил жесткую проверку и якобы "разоблачил коррупционную схему на таможне".
Другие громкие заявления Шуфрича
- В апреле между Шуфричем и представителем "Слуги народа" Юрием Камельчуком возникла словесная перепалка. Звучали личные оскорбления и даже едва не дошло до драки.
- Кроме того, Шуфрич ссорился со "слугой народа" Никитой Потураевым. Представитель ОПЗЖ назвал Революцию Достоинства на Майдане в 2014 году "государственным переворотом". Потураев ответил, что "в условиях войны вашу фракцию стоило бы расстрелять".
- В марте Шуфрич рассказывал, что благодаря ему в 2014 году из Крыма удалось эвакуировать одиозного российского политика Владимира Жириновского.