Шуфрич на заседании Рады "послал" по-венгерски Тищенко: эпичное видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны "послал" представителя "Слуги народа" Николая Тищенко. Однако сделал это на венгерском языке.

Заметим, что Тищенко ранее стал главой Закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Кстати, свое высказывание Шуфрич закончил фразой "давай до свидания".

Кстати Чуть не дошло до драки: Шуфрич и Камельчук громко поспорили в прямом эфире

Кстати, в телеграм-каналах пишут о причинах столь одиозного заявления Шуфрича.

Тищенко от президентской партии направили присматривать за Закарпатьем, а с Шуфричем они хотели продвигать взаимоотношения Украины и Венгрии, но Николай его просто выгнал оттуда,

– говорится в телеграм-канале "легитимный live".

Заявление Шуфрича, смотрите видео:

Заметим, ранее Тищенко, который сам неоднократно попадал в скандалы, посетил границу с Венгрией. Он устроил жесткую проверку и якобы "разоблачил коррупционную схему на таможне".

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