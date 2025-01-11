Нестор Шуфрич будет работать депутатом, но "удаленно": новое решение суда

Адвокаты подозреваемого в государственной измене Нестора Шуфрича просили суд предоставить ему возможность выполнять депутатские полномочия. Также защита нардепа требовала, чтобы его доставляли из СИЗО на заседания парламента. Стало известно, какое решение принял судья.

24 декабря суд обязал СБУ обеспечить выполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий, передает 24 Канал со ссылкой на движение "Честно".

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Как Шуфрич будет работать депутатом

В то же время суд отказал удовлетворить требования защиты о доставке Шуфрича в Верховную Раду. Нардепу разрешили выполнять депутатские полномочия только в пределах пребывания в следственном изоляторе.

По регламенту народный депутат может голосовать за законопроекты только в сессионном зале. Это означает, что Шуфрич не сможет голосовать. Впрочем, он сможет присоединиться к заседаниям онлайн. Кроме того, у него будет возможность подавать через помощников законопроекты и постановления.

Напомним, что нардепу инкриминируют принадлежность к российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.

К слову, Николай Тищенко, которого подозревают в избиении военного, появился в Раде, поскольку из-за игнорирования им судебных заседаний продлить срок домашнего ареста не получилось.