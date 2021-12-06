Шумовые петарды полякам: белорусские силовики снова оскандалились

6 декабря 2021 , 17:12
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Источник:

твиттер пограничной службы Польши

На польско-белорусской границе новые беспорядки. Силовики из Беларуси бросали в сторону поляков шумовые петарды.

По данным, представители белорусских служб бросали шумовые петарды с авто. Делали они это на отрезке, который охраняется пограничной заставой возле одного из сел Польши.

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До шумовых петард было бросание камней

За 5 декабря польские пограничники зафиксировали более 35 попыток нелегального пересечения границы. Всего 8 лицам выдали постановления о депортации из страны.

Обратите внимание! По сообщению Минобороны Польши, на польско-белорусской границе уже работает подразделение эстонских войск.

Белорусские службы в последнее время демонстрировали агрессивные действия в отношении польских силовиков. В частности, они:

  • слепили прожекторами и лазерами;
  • уничтожали заграждения;
  • стреляли в воздух;
  • бросали камнями.

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Автор: Роман Стек