Шумовые петарды полякам: белорусские силовики снова оскандалились

На польско-белорусской границе новые беспорядки. Силовики из Беларуси бросали в сторону поляков шумовые петарды.

По данным, представители белорусских служб бросали шумовые петарды с авто. Делали они это на отрезке, который охраняется пограничной заставой возле одного из сел Польши.

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До шумовых петард было бросание камней

За 5 декабря польские пограничники зафиксировали более 35 попыток нелегального пересечения границы. Всего 8 лицам выдали постановления о депортации из страны.

По сообщению Минобороны Польши, на польско-белорусской границе уже работает подразделение эстонских войск.

Белорусские службы в последнее время демонстрировали агрессивные действия в отношении польских силовиков. В частности, они:

слепили прожекторами и лазерами;

уничтожали заграждения;

стреляли в воздух;

бросали камнями.

Миграционный кризис на границе Беларуси: главное

На белорусско-польской границе ситуация обострилась в начале ноября 2021 года. Тогда несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока попытались прорвать кордон.

Мигранты обустроили лагерь у границы. Они регулярно совершают попытки пересечь границу между государствами.

Из-за миграционного кризиса, вызванным режимом Александра Лукашенко, послы Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси. Впоследствии ограничения ввели и США и Великобритания.

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