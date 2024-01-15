Wildberries передал эстафету: в российских Шушарах вспыхнул ангар

Поздним вечером 14 января стало известно о пожаре в России. По имеющимся данным, произошел он в Шушарах.

Как сообщают российские СМИ и местные телеграмы, вспыхнул ангар в Шушарах. Произошло это вблизи сгоревшего накануне склада Wildberries.

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Что известно о пожаре

Как пишут местные, огонь охватил помещение площадью 30 на 70 метров. Произошло это на улице Ленсоветской дороги. Там расположена пилорама.

По предварительной информации, площадь возгорания – 150 квадратных метров. Что касается причины пожара и сведений о пострадавших, то по состоянию на 22:16 14 января их уточняли.

В Шушарах горит ангар: смотрите видео

Собственно, Шушары – поселок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. И там накануне вспыхнул склад интернет-магазина площадью более 100 тысяч квадратных метров. Интересно, что тогда россияне волновались не из-за возможных жертв, а из-за ущерба. Мол, только на строительство сооружения в свое время потратили более 3 миллиардов российских рублей.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10 – 11 миллиардов рублей, что сравнимо с суммой выплат Ozon после пожара в августе 2022 года на складах компании,

– заявили российские пропагандисты.

Кратко о пожаре на складе Wildberries