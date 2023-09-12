Швеция обсуждает предоставление самолетов Gripen Украине: когда их можно будет ожидать

Несмотря на предыдущий скепсис, Швеция все же рассмотрит предоставление Украине истребителей своего производства. Впрочем, даже если дружественная страна пойдет на такой шаг, вряд ли самолеты окажутся в Украине быстро.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, Воздушным силам ВСУ будет очень полезно получить шведские истребители.

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Какие вызовы в эксплуатации Gripen

Стало известно, что 14 сентября правительство Швеции обсудит возможность предоставления Украине истребителей Gripen. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что наша страна изучает возможность получения этих самолетов.

"Для того, чтобы Воздушные Силы ВСУ начали использовать Gripen, нужна достаточно кропотливая подготовка пилотов, обслуживание, интеграция самолетов в систему украинской авиации. Учитывая это, утверждение, что Украине хватит 3 – 5 месяцев на овладение шведским самолетом, явяется слишком оптимистичными", – отмечает Грабский.

Сергей Грабский о возможном получении Украиной шведских истребителей: смотрите видео

Также важен вопрос количества самолетов, которые Швеция сможет передать Украине. Для Воздушных сил целесообразно было бы получить 16-18 самолетов Gripen одновременно, а это очень непростая задача. Ведь пока что Швеция не стала членом НАТО и находится в непосредственной близости от России.

"Впрочем, Gripen уже интегрированы в применение вместе с F-16, поэтому их получение расширит возможности украинской авиации и позволит ей выполнять большее количество задач на линии фронта", – убежден военный эксперт.

Что известно о шведских истребителях