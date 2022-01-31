Швеция не планирует эвакуировать сотрудников посольства из Киева, – МИД
31 января 2022 , 19:21Читати новину українською
Источник:МИД
Несмотря на информацию об угрозе нападения Москвы, Швеция пока не собирается эвакуировать членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве.
Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Кстати Швеция не будет поставлять оружие Украине, – глава МИД
Линде заверила – Швеция будет поддерживать реализацию комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против Украины и Европы. Поэтому Кулеба и Линде обсудили новые санкции ЕС против России.
Ранее чиновница отметила, что у Швеции есть план на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве – так же как и для других дипломатических миссий. Однако сейчас это не нужно.
Эвакуация дипломатов: что известно
- Из-за угрозы вторжения России иностранные посольства рекомендовали эвакуировать своих дипломатов.
- Первыми об эвакуации заговорили США. В то же время в посольстве заверили, что причин для паники из-за соответствующего решения нет.
- В Госдепе США подчеркнули, что рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что Россия нападет.
- Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства партнеров. Призвали не распространять панику из-за вероятного вторжения России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что эвакуация дипломатов – это ошибка, поскольку в Украине – не титаник.
К теме – никакой причины для паники нет, – спикер посольства США объяснил эвакуацию дипломатов: