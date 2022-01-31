Швеция не планирует эвакуировать сотрудников посольства из Киева, – МИД

Несмотря на информацию об угрозе нападения Москвы, Швеция пока не собирается эвакуировать членов семей и сотрудников шведского посольства в Киеве.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Кстати Швеция не будет поставлять оружие Украине, – глава МИД

Линде заверила – Швеция будет поддерживать реализацию комплексного пакета сдерживания России, чтобы демотивировать ее от агрессивных планов против Украины и Европы. Поэтому Кулеба и Линде обсудили новые санкции ЕС против России.

Ранее чиновница отметила, что у Швеции есть план на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве – так же как и для других дипломатических миссий. Однако сейчас это не нужно.