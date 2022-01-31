Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.
До речі Швеція не поставлятиме зброю Україні, – очільниця МЗС
Лінде запевнила – Швеція підтримуватиме реалізацію комплексного пакету стримування Росії, щоб демотивувати її від агресивних планів проти України та Європи. Тому Кулеба й Лінде обговорили нові санкції ЄС проти Росії.
Раніше чиновниця зазначала, що Швеція має план на випадок надзвичайної ситуації для посольства у Києві – так само як і для інших дипломатичних місій. Проте зараз це не потрібне.
Евакуація дипломатів: що відомо
- Через загрозу вторгнення Росії іноземні посольства рекомендували евакуювати своїх дипломатів.
- Першими про евакуацію заговорили США. Водночас у посольстві запевнили, що причин для паніки через відповідне рішення немає.
- У Держдепі США наголосили, що рекомендації американцям покинути Україну не означають, що Росія нападе.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств партнерів. Закликали не поширювати паніку через ймовірне вторгнення Росії.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що евакуація дипломатів – це помилка, оскільки в Україні – не титанік.
До теми – Жодної причини для паніки немає, – речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів: