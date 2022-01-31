Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

До речі Швеція не поставлятиме зброю Україні, – очільниця МЗС

Лінде запевнила – Швеція підтримуватиме реалізацію комплексного пакету стримування Росії, щоб демотивувати її від агресивних планів проти України та Європи. Тому Кулеба й Лінде обговорили нові санкції ЄС проти Росії.

Раніше чиновниця зазначала, що Швеція має план на випадок надзвичайної ситуації для посольства у Києві – так само як і для інших дипломатичних місій. Проте зараз це не потрібне.

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