250 самолетов будут защищать небо от России: страны Северной Европы объявили о коалиции

Война России против Украины заставила ряд стран пересмотреть свои оборонные способности. Так, сразу четыре страны Северной Европы решили объединить усилия, чтобы защитить небо от врага.

Речь идет о Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Эти государства согласовали общий план противовоздушной обороны. Он предполагает создание единой северной противовоздушной обороны. Ее направление – противодействие ежедневно нарастающей угрозе со стороны России.

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Объединят сразу 250 истребителей

Командующие Военно-воздушными силами этих государств уже подписали декларацию. Она предполагает намерение объединить истребители в единый флот. Процесс будет осуществляться на основе существующих и известных способов деятельности под руководством НАТО.

Как отметил командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам, цель состоит в возможности беспрепятственно действовать "вместе как единая сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций". В основу будут ложиться методологии, которые используются в Альянсе.



Главы ведомств подписали декларацию о совместной обороне / Фото Nato Allied Air Command

По его словам, сотрудничество будет включать в себя интегрированное командование и контроль, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместный надзор за воздушным пространством, а также обучение. Наш сводный флот можно сравнить с большой европейской страной,

– добавил Ян Дам.

Украина получает самолеты МиГ-29

Заметим, что в преддверии Словакия передала Вооруженным Силам Украины первые четыре советских истребителя МиГ-29. Добавим, что остальные девять воздушных судов должны отправить в ближайшие недели.

Также еще 4 МиГ-29 передаст нам Польша. В общей сложности два государства пообещали обеспечить Украину 33 этими самолетами советского образца.

В общей сложности два государства пообещали обеспечить Украину 33 этими самолетами советского образца. В то же время, следует понимать, что они не смогут заменить самолеты западного образца. Их максимум – хоть как-то восполнить потери Украины в воздушных судах. Наша власть очень благодарна за предоставление МиГ-29. Но она продолжает настаивать на необходимости F-16 или аналогичных бортов.

Так, в Норвегии 57 истребителей F-16 и F-35, еще 15 последних заказаны. Финляндия же заказала 62 самолета F/A-18 Hornet и 64 F-35. В Дании – 58 F-16 и 27 F-35. А вот у Швеции более 90 реактивных самолетов Gripens.