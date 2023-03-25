Мовиться про Швецію, Норвегію, Фінляндію та Данію. Ці держави погодили спільний план протиповітряної оборони. Він передбачає створення єдиної північної протиповітряної оборони. Її спрямування – протидія загрозі з боку Росії, яка щоденно наростає.

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Об'єднають відразу 250 винищувачів

Командувачі Військово-повітряних сил цих держав уже підписали декларацію. Вона передбачає намір об'єднати винищувачі в єдиний флот. Процес здійснюватиметься на базі вже наявних і відомих способів діяльності під керівництвом НАТО.

Як зазначив командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам, мета полягає у можливості безперешкодно діяти "разом як єдина сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій". В основу лягатимуть методології, які використовують в Альянсі.



Глави відомств підписали декларацію про спільну оборону / Фото Nato Allied Air Command​

За його словами, співпраця міститиме інтегроване командування та контроль, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, спільний нагляд за повітряним простором, а також навчання. Наш зведений флот можна порівняти з великою європейською країною,

– додав Ян Дам.

Який авіаційний парк у держав? Так, у Норвегії 57 винищувачів F-16 та F-35, ще 15 останніх замовлені. Фінляндія ж замовила 62 літаки F/A-18 Hornet і 64 F-35. Натомість у Данії – 58 F-16 і 27 F-35. А от Швеція має понад 90 реактивних літаків Gripens.

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