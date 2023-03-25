Мовиться про Швецію, Норвегію, Фінляндію та Данію. Ці держави погодили спільний план протиповітряної оборони. Він передбачає створення єдиної північної протиповітряної оборони. Її спрямування – протидія загрозі з боку Росії, яка щоденно наростає.
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Об'єднають відразу 250 винищувачів
Командувачі Військово-повітряних сил цих держав уже підписали декларацію. Вона передбачає намір об'єднати винищувачі в єдиний флот. Процес здійснюватиметься на базі вже наявних і відомих способів діяльності під керівництвом НАТО.
Як зазначив командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам, мета полягає у можливості безперешкодно діяти "разом як єдина сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій". В основу лягатимуть методології, які використовують в Альянсі.
Глави відомств підписали декларацію про спільну оборону / Фото Nato Allied Air Command
За його словами, співпраця міститиме інтегроване командування та контроль, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, спільний нагляд за повітряним простором, а також навчання. Наш зведений флот можна порівняти з великою європейською країною,
– додав Ян Дам.
Україна отримує літаки МіГ-29
- Зауважимо, що напередодні Словаччина передала Збройним Силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Додамо, що решту дев'ять повітряних суден мають відправити найближчими тижнями.
- Також ще 4 МіГ-29 нам передасть Польща. Загалом дві держави пообіцяли забезпечити Україну 33 цими літаками радянського зразка.
- Водночас слід розуміти, що вони не зможуть замінити літаки західного зразка. Їхній максимум – бодай якось заповнити втрати України у повітряних суднах. Наша влада дуже вдячна за надання МіГ-29. Але вона продовжує наполягати на необхідності F-16 або аналогічних бортів.