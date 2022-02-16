Швеция официально отказалась стать членом НАТО
Источник:правительство Швеции
В Швеции заверили, что отказываются подавать заявку на вступление в НАТО. Соответствующую внешнеполитическую декларацию 2022 года уже подписала глава МИД страны Анн Линде.
В правительстве страны отмечают, что они имеют право на выбор своей политики безопасности. Он остается без изменений – заявки на членство в НАТО не будут подаваться.
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Решения Швеции поддержат стабильность в регионе
Глава шведского МИД убеждена, что неучастие страны в военных союзах способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.
Наша ситуация с безопасностью серьезная. Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России видимые и нет. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России по гарантиям безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности,
– сказала Линде.
По ее словам, порядок европейской безопасности даже не стоит обсуждать. А для него имеет важное значение защита суверенитета и территориальной целостности Украины. Министр подчеркнула, что Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности.
Россия не имеет права диктовать их посредством угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности,
– заявила Линде.
Как Швеция поддерживает Украину
- На фоне обострения между Украиной и Россией экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявлял, что в случае необходимости Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса за 1 ночь, так как отвечают критериям и стандартам. Из-за угрозы вторжения России в Украину Швеция возобновила агентство психологической защиты от фейков и паники.
- Швеция и еще четыре страны запустили Партнерский фонд для укрепления Украины (PFRU). Он направлен на помощь Киеву противостоять вооруженной агрессии Москвы. Правительство Швеции уже выделяло для фонда 5,4 миллиона долларов.
- Несмотря на это, страна заявляла, что не будет поставлять Украине оружие. В течение 7 лет пообещали выделять нашему государству 22 миллиона евро на развитие реформ.
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