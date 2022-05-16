Швеция приняла официальное решение о членстве НАТО
Источник:Правительство Швеции
Швеция приняла решение отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО.
Швеция идет в НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила об этом во время пресс-конференции 16 мая.
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Мы сообщим НАТО, что мы хотим стать членом Альянса,
– сказала Андерссон.
Объявление сделали после дебатов в шведском парламенте, на которых стало ясно, что решение о вступлении страны в НАТО имеет большую поддержку. Из 8 партий Швеции "против" выступили только 2.
К этому шагу в Швеции прибегли после того, как о стремлении вступить в Альянс сообщила соседняя Финляндия. В первую очередь поводом для этого стало полномасштабное вторжение России в Украину.
Магдалена Андерссон назвала принятое решение "историческим изменением в политике безопасности страны". С этим трудно поспорить, ведь вступление Швеции в НАТО положит конец более чем 200-летнему нейтралитету государства.