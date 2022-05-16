Швеция приняла официальное решение о членстве НАТО

Швеция приняла решение отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО.

Швеция идет в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила об этом во время пресс-конференции 16 мая.

К теме Снова пугают: в России заявили, что не смирятся со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Мы сообщим НАТО, что мы хотим стать членом Альянса,

– сказала Андерссон.

Объявление сделали после дебатов в шведском парламенте, на которых стало ясно, что решение о вступлении страны в НАТО имеет большую поддержку. Из 8 партий Швеции "против" выступили только 2.

К этому шагу в Швеции прибегли после того, как о стремлении вступить в Альянс сообщила соседняя Финляндия. В первую очередь поводом для этого стало полномасштабное вторжение России в Украину.

Магдалена Андерссон назвала принятое решение "историческим изменением в политике безопасности страны". С этим трудно поспорить, ведь вступление Швеции в НАТО положит конец более чем 200-летнему нейтралитету государства.